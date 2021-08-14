Детальніше про інші події, які відбулися у Росії станом на 14 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Розлив нафти у Чорному морі загрожує дельфінам: екологи б'ють на сполох

Росію накрили лісові пожежі

Пожежі в Якутії досягають вже неймовірних планетарних масштабів. Їх офіційно визнали найбільшими у світі. Натомість Володимир Путін намагається допомогти загасити пожежі у Греції.

Жителі Красноярська задихаються

Місто Красноярськ, задимлене якутськими лісовими пожежами, очолив світовий рейтинг міст із забрудненою атмосферою. Дим змішався з шкідливими викидами місцевих промислових підприємств.

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Священник заборгував 620 тисяч рублів

82-річний священник з Пермського краю не оплачував штрафи за порушення правил дорожнього руху. Він заборгував 620 тисяч рублів. Штрафи приходили просто у монастир, за місцем проживання чоловіка.

Вірянка судиться з McDonald's

Православна віруюча наїлася в McDonald's під час посту і вирішила засудити фастфуд

Вона звинувачує компанію в образі релігійних почуттів і вимагає виплатити їй 1000 рублів за моральну шкоду.

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