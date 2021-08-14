Нафтові плями з'явились біля заказника, де живуть дельфіни. Для них "чорне золоте" може бути смертельним.

Важливо Зменшили у 400 тисяч разів: Росія приховала реальні масштаби викиду нафти у Чорне море – фото

Чиновники запевняють, що проби води відповідають нормі. Проте зоологи б'ють на сполох.

Розлив нафти у Чорному морі: що відомо

Біля узбережжя Росії в Чорному морі 7 серпня з'явилася пляма нафти. Розлив стався під час завантаження грецького танкера Minerva Symphony у селищі південна Озореївка біля Новоросійська.

Каспійський трубопровідний консорціум створив оперативний штаб для боротьби з наслідками. У компанії повідомили, що нафта забруднила 200 квадратних метрів моря.

Однак знімки з супутника Sentinel-1 свідчать, що площа катастрофи набагато більша. На фото чітко видно, що нафтова пляма простягнулася на 19 кілометрів від берега вглиб моря. Площа забруднення становить майже 85 тисяч квадратних кілометрів. Це у 400 тисяч разів більше, ніж говорили росіяни.

Зверніть увагу! 23 липня у світі відзначали день китів та дельфінів. Це свято спрямоване на те, аби розповісти, що цих тварин важливо і потрібно захищати, адже їх жорстоко виловлюють для дельфінаріїв, океанаріумів та цирків.