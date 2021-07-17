Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на субботу, 17 июля – узнайте в программе.

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Переполненные крематории

Крематории Санкт-Петербурга загружены на 90%. Там уже создали большую очередь из тел мертвых людей. В помещении невозможно находиться из-за зловония.

Уменьшение плохих новостей

Правительство России решило сократить количество плохих новостей. Причиной этого стало предвыборное время – людей не хотят разочаровывать. Поэтому всю информацию о безработице, инфляции, задолженности по зарплатам и другие данные будут публиковать только раз в неделю.

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Стрельба в лагере

В новосибирском детском лагере подростки устроили стрельбу из ружей. Как известно, это были воспитанники военно-патриотического клуба "Юный армеец". Стреляли они вместе со своим руководителем Сергеем Космовским, но никого об этом не предупредили.

Разобрали туалеты на дрова

Жители Томского района в России разобрали уличные деревянные туалеты. Они решили, что лучше пользоваться ведрами, а дерево, из которого были построены туалеты, сжечь в мангале. В населенном пункте теперь стоит вонь.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 17 июля: смотрите видео