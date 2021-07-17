Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на суботу, 17 липня – дізнайтесь у програмі.

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Переповнені крематорії

Крематорії Санкт-Петербурга завантажені на 90%. Там вже створили велику чергу з тіл мертвих людей.У приміщенні неможливо перебувати через сморід.

Зменшення поганих новин

Уряд Росії вирішив скоротити кількість поганих новин. Причиною цього став передвиборчий час – людей не хочуть розчаровувати. Відтак всю інформацію про безробіття, інфляції, заборгованості по зарплатах і інші дані публікуватимуть лише раз в тиждень.

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Стрілянина в таборі

У новосибірському дитячому таборі підлітки влаштували стрілянину з рушниць. Як відомо, це були вихованці військово-патріотичного клубу "Юний армієць". Стріляли вони разом зі своїм керівником Сергієм Космовським, але нікого про це не попередили.

Розібрали туалети на дрова

Жителі Томського району у Росії розібрали вуличні дерев'яні туалети. Вони вирішили, що краще користуватись відрами, а дерево, з якого були збудовані туалети, спалити у мангалі. У населеному пункті тепер стоїть сморід.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 17 липня: дивіться відео