Тищенко заявил, что не говорил с Зеленским о "Велюре"
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко недавно попал в громкий скандал. Несмотря на карантинные ограничения, его элитный ресторан "Велюр" в Киеве и продолжал работать. Сам Тищенко утверждает, что не имел разговора с президентом Зеленским после скандала.
Натомість Тищенко зазначив, що має з президентом "дуже професійні взаємини". Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Українській правді".
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Він також додав, що є чіткі повноваження, у межах яких Зеленський перебуває з Тищенком у комунікації.
З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз? У цьому випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва,
– відповів депутат.
Натомість раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що президент Володимир Зеленський мав розмову з Тищенком про "Велюр".
У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, нікому не можна працювати. Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що не треба робити з себе якогось царя,
– заявив політик.
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Скандал з рестораном Тищенка: головне
- Журналісти-розслідувачі програми Bihus.info зафіксували, що ресторан "Велюр" продовжує працювати, попри карантинні обмеження.
- Тищенко заявив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
- Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з активістами замурував вхід у ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.