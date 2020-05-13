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Тищенко заявил, что не говорил с Зеленским о "Велюре"

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Тищенко не говорив з Зеленським про "Велюр"
Тищенко не говорив з Зеленським про "Велюр" / Сomments.ua

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко недавно попал в громкий скандал. Несмотря на карантинные ограничения, его элитный ресторан "Велюр" в Киеве и продолжал работать. Сам Тищенко утверждает, что не имел разговора с президентом Зеленским после скандала.

Натомість Тищенко зазначив, що має з президентом "дуже професійні взаємини". Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Він також додав, що є чіткі повноваження, у межах яких Зеленський перебуває з Тищенком у комунікації.

З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз? У цьому випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва,
– відповів депутат.

Натомість раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що президент Володимир Зеленський мав розмову з Тищенком про "Велюр".

У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, нікому не можна працювати. Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що не треба робити з себе якогось царя,
– заявив політик.

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Скандал з рестораном Тищенка: головне

  • Журналісти-розслідувачі програми Bihus.info зафіксували, що ресторан "Велюр" продовжує працювати, попри карантинні обмеження.
  • Тищенко заявив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
  • Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
  • Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з активістами замурував вхід у ресторан "Велюр". 
  • Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.
Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Давид Арахамия Скандал Олег Ляшко Журналисты Слуга народа Полиция Николай Тищенко Карантин в Украине 2020
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