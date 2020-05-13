Тищенко заявил, что не говорил с Зеленским о "Велюре"

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко недавно попал в громкий скандал. Несмотря на карантинные ограничения, его элитный ресторан "Велюр" в Киеве и продолжал работать. Сам Тищенко утверждает, что не имел разговора с президентом Зеленским после скандала.

Натомість Тищенко зазначив, що має з президентом "дуже професійні взаємини". Про це нардеп сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Він також додав, що є чіткі повноваження, у межах яких Зеленський перебуває з Тищенком у комунікації.

З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз? У цьому випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва,

– відповів депутат.

Натомість раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що президент Володимир Зеленський мав розмову з Тищенком про "Велюр".

У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, нікому не можна працювати. Сподіваюся, це буде приклад для інших народних депутатів, що не треба робити з себе якогось царя,

– заявив політик.

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