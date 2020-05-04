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      Ресторан Тищенко "Велюр" нарушил условия карантина и заведение закрыто, – Аваков

      - Читати новину українською
      Николай Тищенко
      Николай Тищенко / Фото пресс-службы Николая Тищенко

      Ряд точек общественного питания в Киеве нарушили режим карантина. Это касается и ресторана "Велюр", принадлежащего нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

      Во время заседания Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция проверила ресторан Тищенко "Велюр" на предмет нарушения карантинных норм. И сейчас он закрыт. Об этом сообщает 24 канал.

      Обратите внимание Тищенко объяснил "Слуге народа" работу ресторана "Велюр" во время карантина

      Аваков добавил, что нарушения обнаружили и в других ресторанах столицы.

      Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус"... Все эти ресторан нарушили условия карантина, были составлены административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом,
      – отметил Аваков.

      По его словам, все вышеупомянутые рестораны являются закрытыми.

      К слову, также за нарушение карантина в Киеве накажут такие крупные строительные гипермаркеты, как "Эпицентр" и "Новая линия".

      Всего в течение последнего времени полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм.

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      Кратко о скандале с рестораном Тищенко

      • Журналисты Bihus.info зафиксировали, что в ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко, продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.
      • Сам нардеп объяснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи.
      • Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей.
      • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.
      • Экс-депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко собрал группу из людей, с которыми замуровал вход в ресторан "Велюр". Его дверь заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями "это карантин" и "закон один для всех".
      • Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона.

      Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, который привлекает VIP-гостей даже в карантин – читайте в материале 24 канала.

      Какие VIP-гости посещают рестораны Тищенко несмотря на карантин: материал журналистов Bihus.info – видео 

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Отдых VIP Министерство внутренних дел Арсен Аваков Слуга народа Скандал Николай Тищенко
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