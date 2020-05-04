Ресторан Тищенко "Велюр" нарушил условия карантина и заведение закрыто, – Аваков

Ряд точек общественного питания в Киеве нарушили режим карантина. Это касается и ресторана "Велюр", принадлежащего нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Во время заседания Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция проверила ресторан Тищенко "Велюр" на предмет нарушения карантинных норм. И сейчас он закрыт. Об этом сообщает 24 канал.

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Аваков добавил, что нарушения обнаружили и в других ресторанах столицы.

Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус"... Все эти ресторан нарушили условия карантина, были составлены административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом,

– отметил Аваков.

По его словам, все вышеупомянутые рестораны являются закрытыми.

К слову, также за нарушение карантина в Киеве накажут такие крупные строительные гипермаркеты, как "Эпицентр" и "Новая линия".

Всего в течение последнего времени полиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм.

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Кратко о скандале с рестораном Тищенко

Журналисты Bihus.info зафиксировали, что в ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко, продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.

Сам нардеп объяснил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи.

Правоохранители проверили информацию СМИ о том, что ресторан "Велюр" Николая Тищенко принимает посетителей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что полиция прибыла туда "в частности, по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не будет покрывать нарушения коллеги.

Экс-депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко собрал группу из людей, с которыми замуровал вход в ресторан "Велюр". Его дверь заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Стены же расписали надписями "это карантин" и "закон один для всех".

Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона.

Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, который привлекает VIP-гостей даже в карантин – читайте в материале 24 канала.

Какие VIP-гости посещают рестораны Тищенко несмотря на карантин: материал журналистов Bihus.info – видео