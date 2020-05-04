Ресторан Тищенка "Велюр" порушив умови карантину і заклад закрито, – Аваков

Низка точок громадського харчування в Києві порушили режим карантину. Це стосується й ресторану "Велюр", що належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку.

Під час засідання Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція перевірила ресторан Тищенка "Велюр" на предмет порушення карантинних норм. І зараз закрито. Про це повідомляє 24 канал.

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Аваков додав, що порушення виявили й у інших ресторанах столиці.

Виноградний хутір", "Мон шер", "Велюр", "Фабіус"... Всі ці ресторан порушили умови карантину, було складено адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають в цьому,

– зауважив Аваков.

За його словами, усі вищезазначені ресторани є закритими.

До слова, також за порушення карантину в Києві покарають такі великі будівельні гіпермаркети, як "Епіцентр" і "Нова лінія".

Загалом упродовж останнього часу поліція склала 10 303 протокол про порушення карантинних норм.

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Коротко про скандал з рестораном Тищенка

Журналісти Bihus.info зафіксували, що ресторані "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжує працювати, попри карантинні обмеження.

Сам нардеп пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.

Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.

Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко зібрав групу з людей, з якими замурував вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "Це карантин" і "закон один для всіх".

Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону.

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