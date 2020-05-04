14:10
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      "Епіцентр" та інші заклади покарають за порушення карантину

      - Читать новость на русском
      Епіцентр та інші заклади, що порушили карантин, покарають
      Засідання уряду України / 5 канал

      Деякі будівельні гіпермаркети та заклади громадського харчування працювали попри попередження уряду. Порушеннями карантину з боку закладів займуться органи правопорядку.

      Торгівля будівельними матеріалами була заборонена і залишається забороненою до 11 травня. Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує 24 канал.

      До теми Уряд послабить карантин: що відкриється з 11 травня

      Робота будівельних гіпермаркетів була дозволена лише за умови торгівлі медичними засобами, засобами гігієни та засобами зв'язку. Це не була індульгенція, щоб продавати інші товари і наживатись на карантині. Про це були чіткі роз'яснення,
      – зазначив Шмигаль.

      Те саме стосується і закладів громадського харчування. Правопорушення розслідуватимуть органи правопорядку та органи санітарного контролю. Винуватих в уряді обіцяють покарати.

      Мовиться про ситуацію з "Епіцентрами", ресторанами, іншими будівельними гіпермаркетами. Невеликий магазин буде працювати на одному рівні з великими гіпермаркетами. Немає бути обраних,
      – додав Шмигаль.

      порушення карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Новини політики Денис Шмигаль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Притча про сліпих, або Хто навчить Україну боротися з пандемією?
      сьогодні , 12:00 Притча про сліпих, або Хто навчить Україну боротися з пандемією?
      Михайло Дубинянський
      Життя після коронавірусу: комунікація та виклики для України
      сьогодні , 08:40 Життя після коронавірусу: комунікація та виклики для України
      Олександр Солонько