"Епіцентр" та інші заклади покарають за порушення карантину

Деякі будівельні гіпермаркети та заклади громадського харчування працювали попри попередження уряду. Порушеннями карантину з боку закладів займуться органи правопорядку.

Торгівля будівельними матеріалами була заборонена і залишається забороненою до 11 травня. Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує 24 канал.

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Робота будівельних гіпермаркетів була дозволена лише за умови торгівлі медичними засобами, засобами гігієни та засобами зв'язку. Це не була індульгенція, щоб продавати інші товари і наживатись на карантині. Про це були чіткі роз'яснення,

– зазначив Шмигаль.

Те саме стосується і закладів громадського харчування. Правопорушення розслідуватимуть органи правопорядку та органи санітарного контролю. Винуватих в уряді обіцяють покарати.

Мовиться про ситуацію з "Епіцентрами", ресторанами, іншими будівельними гіпермаркетами. Невеликий магазин буде працювати на одному рівні з великими гіпермаркетами. Немає бути обраних,

– додав Шмигаль.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу