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      Погана історія, – в Офісі Президента прокоментували скандал з рестораном Тищенка

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      Скандал з рестораном Тищенка: коментар з Офісу Президента
      Ресторан Тищенка "Велюр" працював попри карантин / Колаж 24 каналу

      Ресторан нардепа зі "Слуги народу" Миколи Тищенка, як виявили журналісти "Наші гроші", працював, попри карантин. Ця інформація викликала бурхливу реакцію суспільства, відреагували й в Офісі Президента.

      Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко 30 квітня в ефірі одного з українських телеканалів наголосив, що в Україні діють карантинні обмеження і їх потрібно дотримуватися. 

      До теми Тищенко пояснив "Слузі народу" роботу ресторану "Велюр" під час карантину

      Це стосується і всіх ресторанів, робота яких в Україні заборонена Кабміном щонайменше до 11 травня. 

      Також Тимошенко прокоментував нещодавній скандал із рестораном "Велюр" та журналістським розслідуванням програми "Наші гроші"

      Це погана історія, тому що немає різниці, чи це ресторан народного депутата, чи це ресторан якогось звичайного підприємця. Хоча це не його ресторан, це його минулий бізнес, пов'язаний був з ним,
      – сказав представник ОП.

      Тут мовиться про те, що ресторан "Велюр", як і сам Тищенко говорив, йому не належить з 2018 року. Однак "Велюр" входить у мережу ресторанів "Наша карта", а на сайті мережі вказано, що Тищенко є президентом цієї групи компаній.

      У будь-якому випадку, "є рішення, що ресторани повинні бути закриті, і потрібно підтримувати ці рішення, і робити так, як говорить закон або постанови Кабінету Міністрів", – підсумував Кирило Тимошенко.

      Скандал з рестораном Тищенко: коротко

      • 27 квітня журналісти "Наші гроші" оприлюднили сюжет про те, що ресторан "Велюр" на Льва Толстого в Києві працює і має відвідувачів попри введені в країні карантинні обмеження.
      • 28 квітня народний депутат та заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що в ресторані "Велюр" вимог карантину дотримуються, хоча іноді там дійсно бувають "особисті зустрічі" та "засідання штабу".

      Дійсно, в ресторані "Велюр" іноді проходять особисті зустрічі. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає ніяких порушень і близько,
      – писав Тищенко у фейсбуці.

      • Того ж дня на скандал відреагували в поліції: представники МВС відвідали ресторан та дійшли висновку, що "на момент перебування правоохоронців у ресторані відвідувачів не було"
      • У фракції "Слуга народу" заявили, що ні фракція, ні партія не збираються покривати порушення нардепа, якщо такі порушення дійсно були. 

      Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин – читайте у матеріалі 24 каналу.

      • А 29 квітня колишній нардеп Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його вхід заклали піноблоками й залили монтажною піною. Щоправда, замурували дещо не той вхід. 
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Україні 2020 Скандал Офіс Президента Микола Тищенко Новини України
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