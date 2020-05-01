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      Плохая история, – в Офисе Президента прокомментировали скандал с рестораном Тищенко

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      Скандал с рестораном Тищенко: комментарий из Офиса Президента
      Ресторан Тищенко "Велюр" работал, несмотря на карантин / Коллаж 24 канала

      Ресторан нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко, как выявили журналисты "Наши деньги", работал, несмотря на карантин. Эта информация вызвала бурную реакцию общества, отреагировали и в Офисе Президента.

      Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов напомнил, что в Украине действуют карантинные ограничения и их нужно соблюдать. 

      К теме Тищенко пояснил "Слуге народа" работу ресторана "Велюр" во время карантина

      Это касается и всех ресторанов, работа которых в Украине запрещена Кабмином минимум до 11 мая. 

      Также Тимошенко прокомментировал недавний скандал с рестораном "Велюр" и журналистским расследованием программы "Наши деньги"

      Это плохая история, потому что нет разницы, это ли ресторан народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним,
      – сказал представитель ОП.

      Здесь речь идет о том, что ресторан "Велюр", как и сам Тищенко говорил, ему не принадлежит с 2018 года. Однако "Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", а на сайте сети указано, что Тищенко является президентом этой группы компаний.

      В любом случае, "есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно придерживаться этих решений, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета Министров", – подытожил Кирилл Тимошенко.

      Скандал с рестораном Тищенко: коротко

      • 27 апреля журналисты "Наши деньги" обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на Льва Толстого в Киеве работает и принимает посетителей несмотря на введенный в стране карантин.
      • 28 апреля народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" требований карантина придерживаются, хотя иногда там действительно бывают "личные встречи" и "заседание штаба".

      Действительно, в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. Одиночные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко,
      – писал Тищенко в фейсбуке.

      • В тот же день на скандал отреагировали в полиции представители МВД посетили ресторан и пришли к выводу, что "на момент пребывания правоохранителей в ресторане посетителей не было".
      • Во фракции "Слуга народа" заявили, что ни фракция, ни партия не собираются покрывать нарушения нардепа, если такие нарушения действительно были. 

      Тищенко и его "Велюр": какие цены в ресторане, что привлекает VIP-гостей даже в карантин – читайте в материале 24 канала.

      • А 29 апреля бывший нардеп Олег Ляшко собрал нескольких единомышленников и пошел муровать вход в ресторан "Велюр". Его вход заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Правда, замуровали несколько не тот вход. 
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Украине 2020 Скандал Офіс Президента Николай Тищенко Новости Украины
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