Плохая история, – в Офисе Президента прокомментировали скандал с рестораном Тищенко
Ресторан нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко, как выявили журналисты "Наши деньги", работал, несмотря на карантин. Эта информация вызвала бурную реакцию общества, отреагировали и в Офисе Президента.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов напомнил, что в Украине действуют карантинные ограничения и их нужно соблюдать.
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Это касается и всех ресторанов, работа которых в Украине запрещена Кабмином минимум до 11 мая.
Также Тимошенко прокомментировал недавний скандал с рестораном "Велюр" и журналистским расследованием программы "Наши деньги".
Это плохая история, потому что нет разницы, это ли ресторан народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним,
– сказал представитель ОП.
Здесь речь идет о том, что ресторан "Велюр", как и сам Тищенко говорил, ему не принадлежит с 2018 года. Однако "Велюр" входит в сеть ресторанов "Наша карта", а на сайте сети указано, что Тищенко является президентом этой группы компаний.
В любом случае, "есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно придерживаться этих решений, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета Министров", – подытожил Кирилл Тимошенко.
Скандал с рестораном Тищенко: коротко
- 27 апреля журналисты "Наши деньги" обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на Льва Толстого в Киеве работает и принимает посетителей несмотря на введенный в стране карантин.
- 28 апреля народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" требований карантина придерживаются, хотя иногда там действительно бывают "личные встречи" и "заседание штаба".
Действительно, в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. Одиночные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко,
– писал Тищенко в фейсбуке.
- В тот же день на скандал отреагировали в полиции представители МВД посетили ресторан и пришли к выводу, что "на момент пребывания правоохранителей в ресторане посетителей не было".
- Во фракции "Слуга народа" заявили, что ни фракция, ни партия не собираются покрывать нарушения нардепа, если такие нарушения действительно были.
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- А 29 апреля бывший нардеп Олег Ляшко собрал нескольких единомышленников и пошел муровать вход в ресторан "Велюр". Его вход заложили пеноблоками и залили монтажной пеной. Правда, замуровали несколько не тот вход.