Плохая история, – в Офисе Президента прокомментировали скандал с рестораном Тищенко

Ресторан нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко, как выявили журналисты "Наши деньги", работал, несмотря на карантин. Эта информация вызвала бурную реакцию общества, отреагировали и в Офисе Президента.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов напомнил, что в Украине действуют карантинные ограничения и их нужно соблюдать.

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Это касается и всех ресторанов, работа которых в Украине запрещена Кабмином минимум до 11 мая.

Также Тимошенко прокомментировал недавний скандал с рестораном "Велюр" и журналистским расследованием программы "Наши деньги" .

Это плохая история, потому что нет разницы, это ли ресторан народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный был с ним,

– сказал представитель ОП.

Здесь речь идет о том, что ресторан "Велюр", как и сам Тищенко говорил, ему не принадлежит с 2018 года. Однако "Велюр" входит в сеть ресторанов " Наша карта ", а на сайте сети указано, что Тищенко является президентом этой группы компаний.

В любом случае, "есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно придерживаться этих решений, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета Министров", – подытожил Кирилл Тимошенко.

Скандал с рестораном Тищенко: коротко

27 апреля журналисты "Наши деньги" обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на Льва Толстого в Киеве работает и принимает посетителей несмотря на введенный в стране карантин.

28 апреля народный депутат и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" требований карантина придерживаются, хотя иногда там действительно бывают "личные встречи" и "заседание штаба".

Действительно, в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. Одиночные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко,

– писал Тищенко в фейсбуке.

В тот же день на скандал отреагировали в полиции представители МВД посетили ресторан и пришли к выводу, что "на момент пребывания правоохранителей в ресторане посетителей не было".

Во фракции "Слуга народа" заявили, что ни фракция, ни партия не собираются покрывать нарушения нардепа, если такие нарушения действительно были.

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