Полиция Лодзинского воеводства рассказала, что мужчину пытались спасти. Уже через час медики констатировали смерть.

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Детали трагедии

По данным СМИ, 3 декабря украинец напал на женщину. Инцидент произошел на автобусной остановке. Говорится, что мужчина даже ударил женщину кием.

Тогда очевидцы вызвали полицию и скрутили мужчину. Когда правоохранители надели на задержанного наручники, он начал тяжело дышать и потерял сознание.

Правоохранители уверяют, что не применяли силу к задержанному. Причину смерти установят после вскрытия.

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