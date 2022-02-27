Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. Остальные раненые находятся в больнице.

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Четверо из них прооперированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое бойцов – в среднем состоянии.

Из-за действий российских оккупантов также перебита электросеть в 110 киловольт, которая дает электроэнергию в город. Поэтому в некоторых микрорайонах пока нет электроснабжения.

В частности, Ремзавод, Шерстянка, Кольцевая, Красный хутор. Некоторые микрорайоны, возможно, не назвал,

– добавил Атрошенко.

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