Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко. Остальные раненые находятся в больнице.
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Четверо из них прооперированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Еще двое бойцов – в среднем состоянии.
Из-за действий российских оккупантов также перебита электросеть в 110 киловольт, которая дает электроэнергию в город. Поэтому в некоторых микрорайонах пока нет электроснабжения.
В частности, Ремзавод, Шерстянка, Кольцевая, Красный хутор. Некоторые микрорайоны, возможно, не назвал,
– добавил Атрошенко.
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