Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Інші поранені наразі перебувають у лікарні.
До теми На Чернігівщині за ніч ЗСУ знищили дві колони з сотнями одиниць російської техніки
Чотирьох з них прооперували. Двоє перебувають у важкому стані. Ще двоє бійців – у середньому стані.
Через дії російських окупантів також перебито електромережу у 110 кіловольт, яка надає електроенергію до міста. Через це у деяких мікрорайонах наразі немає електропостачання.
Зокрема, Ремзавод, Шерстянка, Кільцева, Червоний хутір. Деякі мікрорайони, можливо, не назвав,
– додав Атрошенко.
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