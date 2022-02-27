Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Інші поранені наразі перебувають у лікарні.

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Чотирьох з них прооперували. Двоє перебувають у важкому стані. Ще двоє бійців – у середньому стані.

Через дії російських окупантів також перебито електромережу у 110 кіловольт, яка надає електроенергію до міста. Через це у деяких мікрорайонах наразі немає електропостачання.

Зокрема, Ремзавод, Шерстянка, Кільцева, Червоний хутір. Деякі мікрорайони, можливо, не назвав,

– додав Атрошенко.

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