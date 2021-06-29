Зеленский подчеркнул: стремление к справедливости является едва ли не самой важной для украинцев ценностью. В то же время противники реформы е-декларирования, а значит и справедливости, лишь сломали собственные зубы.

Тоже важно Надеюсь, без юридических "мин", – Зеленский о законе, который запускает судебную реформу

Общество может улыбнуться, а враги – сломали зубы

На заседании 29 июня нардепы приняли законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Из предыдущего варианта изъяли противоречивые правки, из-за которых в предыдущий раз Владимир Зеленский наложил на документ вето.

На этот раз глава государства положительно оценил принятый документ. Он отметил, что тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а попадать в тюрьму.

Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому что справедливости в Украине – быть!

– написал Зеленский.

Напоследок он отметил: ожидает скорейшего получения документа на подпись.

Тюрьма за ложь в декларациях: главное