Зеленский подчеркнул: стремление к справедливости является едва ли не самой важной для украинцев ценностью. В то же время противники реформы е-декларирования, а значит и справедливости, лишь сломали собственные зубы.

Тоже важно Надеюсь, без юридических "мин", – Зеленский о законе, который запускает судебную реформу

Общество может улыбнуться, а враги – сломали зубы

На заседании 29 июня нардепы приняли законопроект о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Из предыдущего варианта изъяли противоречивые правки, из-за которых в предыдущий раз Владимир Зеленский наложил на документ вето.

На этот раз глава государства положительно оценил принятый документ. Он отметил, что тот, кто обманул граждан Украины, должен не платить символический штраф, а попадать в тюрьму.

Систему реальной ответственности многие пытались "сбить" и сломать. Сломали только собственные зубы. А мы вместе с обществом можем улыбнуться на все 32, потому что справедливости в Украине – быть!
– написал Зеленский.

Напоследок он отметил: ожидает скорейшего получения документа на подпись.

Тюрьма за ложь в декларациях: главное

  • В октябре 2020 года КСУ признал неконституционной норму закона об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Это вызвало значительное возмущение в обществе и осуждение со стороны международных партнеров.
  • В ноябре глава государства зарегистрировал законопроект, который возвращает ответственность.
  • 9 июня парламент проголосовал за закон, однако с противоречивыми правками. Например, одна из них отменяла наказание за ложь относительно имущества родственников.
  • Зеленский наложил на тот вариант документа вето и впоследствии подал новый законопроект.