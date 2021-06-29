Зеленський підкреслив: прагнення до справедливості є чи не найважливішою для українців цінністю. Натомість противники реформи е-декларування, а значить і справедливості, лише зламали власні зуби.

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Суспільство може посміхнутися, а вороги – зламали зуби

На засіданні 29 червня нардепи ухвалили законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Із попереднього варіанту вилучили суперечливі правки, через які попереднього разу Володимир Зеленський наклав на документ вето.

Цього разу глава держави позитивно оцінив ухвалений документ. Він зазначив, що той, хто обманув громадян України, має не платити символічний штраф, а потрапляти до в'язниці.

Систему реальної відповідальності багато хто намагався "збити" і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути!

– написав Зеленський.

Наостанок він зазначив: очікує якнайшвидшого отримання документу на підпис.

В'язниця за брехню у деклараціях: головне