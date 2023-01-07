В эфире национального телемарафона Александр Ткаченко рассказал, "будет ли это одноразовой акцией, или теперь навсегда". Передает 24 канал.

Обратите внимание Богослужение Митрополита Эпифания по случаю Рождества Христова: онлайн-трансляция

Ткаченко: Все процессы проходят в рамках закона

По его словам, разрешение соглашения заключено на сегодня, на рождественскую службу с 8 до 12 часов

Он также подчеркнул, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры принадлежат государству.

По его словам, упреки УПЦ МП о том, что во время войны нельзя было забирать, безосновательны, ведь соглашение на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре было временным.

Успенский собор как принадлежал, так и принадлежит украинскому государству!

– подчеркнул глава МКИП.

Никакой попытки силового захвата Успенского собора, как об этом говорили в УПЦ (МП), не было, все процессы проходят в рамках закона, подчеркнул он.

Историческое событие

5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

Отметим, что в УПЦ МП ранее заявляли о том, что якобы настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний не имеет права совершать Рождественское богослужение в Успенском соборе. Поэтому представители этой церкви считают это "попыткой силового захвата Успенского собора".

Обратите внимание! Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний в 9 утра впервые приступил к совершению богослужения по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Это первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской Лавре.

В ВЦУ отметили, что "это историческое событие состоится с Божьей помощью благодаря общественной поддержке и пониманию со стороны государства".

Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры и близлежащие территории охраняет полиция.