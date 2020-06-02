За период работы в Верховной Раде Александр Ткаченко успел эволюционировать от "медийщика" до политика, поэтому у него есть свое видение культурной политики страны, которая отличается от политики экс-главы Минкульта Владимира Бородянского.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Вадим Карасев.

"Похоже, должность министра культуры вскоре все же займет Александр Ткаченко. Он не станет продолжать политику Бородянского, поскольку очевидно, что у него есть свое видение, как должна строиться культурная политика", – подытожил Карасев.

По его словам, подтверждают это как минимум два законопроекта, которые Ткаченко подал в Раду. Эти законопроекты положительно повлияют на креативную индустрию. В частности, подчеркнул эксперт, это закон "О СМИ", который обеспечит приход Netflix и Apple в Украине и принесет дополнительные средства в бюджет.

"Ткаченко также предложил законопроект №3377, который предоставит бизнесам креативной индустрии кредитные гарантии, гранты и государственные компенсации, что фактически позволит данной сфере не обанкротиться в сложные времена", – считает эксперт.

Он также добавил, что украинская культурная отрасль после секвестра бюджета осталась с копейками. Были сокращены расходы на кино, музеи, культурные центры.

Те деньги, которые были обещаны, Рада до сих пор задерживает. В условиях финансовой дыры в бюджете Украины, и учитывая последствия, которые имеет карантин и эпидемия для всех отраслей экономики, оба вышеупомянутые законы могут стать спасением украинской креативной индустрии,

– отметил эксперт.

По мнению Карасева, новая должность станет вызовом для Ткаченко и даст возможность доказать, что он разбирается не только в "шоу-бизнесе" и медиа, но и достаточно глубоко вовлечен в аспекты культурной политики государства в целом.

"Это существенно отличает его от того же Бородянского, или нынешней исполняющей обязанности министра культуры Фоменко, – подытожил эксперт.