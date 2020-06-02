За період роботи у Верховній Раді Олександр Ткаченко встиг еволюціонувати від "медійника" на політику, тому у нього є своє бачення культурної політики країни, яка відрізняється від політики ексголови Мінкульту Володимира Бородянського.

Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Вадим Карасьов.

"Схоже, посаду міністра культури незабаром все ж займе Олександр Ткаченко. Він не стане продовжувати політику Бородянського, оскільки очевидно, що у нього є своє бачення, як має будуватися культурна політика", – підсумував Карасьов.

За його словами, підтверджують це як мінімум два законопроєкти, які Ткаченко подав в Раду. Ці законопроєкти позитивно вплинуть на креативну індустрію. Зокрема, підкреслив експерт, це закон "Про медіа", який забезпечить прихід Netflix і Apple в Україну і принесе додаткові кошти в бюджет.

"Ткаченко також запропонував законопроєкт №3377, який надасть бізнесам креативної індустрії кредитні гарантії, гранти та державні компенсації, що фактично дозволить цій сфері не збанкрутувати в складні часи", – вважає експерт.

Він також додав, що українська культурна галузь після секвестру бюджету залишилася з копійками. Було скорочено витрати на кіно, музеї, культурні центри.

Ті гроші, які були обіцяні, Рада досі затримує. В умовах фінансової діри в бюджеті України, та враховуючи наслідки, які має карантин і епідемія для всіх галузей економіки, обидва вищезгадані закони можуть стати порятунком української креативної індустрії,

– зазначив експерт.

На думку Карасьова, нова посада стане викликом для Ткаченко і дасть можливість довести, що він розбирається не тільки в "шоу-бізнесі" та медіа, але й досить глибоко залучений у аспекти культурної політики держави в цілому.

"Це істотно відрізняє його від того ж Бородянського, або нинішньої виконуючої обов'язки міністра культури Фоменко, – підсумував експерт.