Об этом заявил министр культуры и информатики Александр Ткаченко. Он призвал украинцев фиксировать преступления России.
К теме Все будет Украина: Ткаченко призвал ЕС заблокировать телеканалы России и предложил альтернативу
Сейчас оккупанты уже повредили или полностью разрушили значительное количество памятников архитектуры.
Среди них такие, где размещены музеи, библиотеки, университетские факультеты и другие культурные и образовательные учреждения. Разрушениям подвергаются и памятники сакральной архитектуры.
Где можно зафиксировать разрушение
Помочь фиксировать преступления оккупантов можно на национальной платформе по ссылке. Все собранные материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств против российских преступников.
Украинцев призвали фиксировать преступления против культурного наследия: смотрите видео