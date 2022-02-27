Министр культуры подчеркнул, что Украина считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Ответ на исключение России ожидают получить в кратчайшие сроки.

Россия бомбит культурные объекты Украины

Ткаченко добавил, что вооруженное наступление России на Украину уничтожает многочисленные объекты гражданского характера и культурное наследие в Украине.

"Бесчисленные исторические и архитектурные памятники и археологические объекты находятся под угрозой артиллерийских обстрелов и неконтролируемого движения тяжелых военных грузовиков", – подчеркнул министр.