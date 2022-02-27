Міністр культури наголосив, що Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Відповідь щодо виключення Росії очікують отримати в найкоротші терміни.

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