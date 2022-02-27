Міністр культури наголосив, що Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Відповідь щодо виключення Росії очікують отримати в найкоротші терміни.
Доповнюємо...
Олександр Ткаченко просить позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури наголосив, що Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Відповідь щодо виключення Росії очікують отримати в найкоротші терміни.
Доповнюємо...