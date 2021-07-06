Информацию о выходе из переговоров Хайди Грау СМИ предоставил близкий к переговорному процессу источник. Информацию о кадровых ротациях на своем фейсбуке анонсировал и участник ТКГ Сергей Гармаш.
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В ТКГ кадровые изменения "высокого уровня"
Источник СМИ рассказал: то, что Хайди Грау уходит – это уже факт. Впрочем, на грядущем заседании ТКГ 7 июля "о выходе Хайди Грау может быть пока официально не объявлено".
Почему специальная представительница уходит – пока информации нет. Как сообщил источник, преемника Грау уже определили. Впрочем, это не представитель США, которая также входит в состав ОБСЕ.
Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш написал, что "на заседании 7 июля ожидается объявление кадровой ротации "высокого уровня".
Что известно о Хайди Грау
Источник: Википедия
- Это швейцарская дипломатка, которая с 2019 года занимает должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ.
- Грау с августа 2015 года возглавляла отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
- В 2012 году она возглавляла Целевую группу по председательству в ОБСЕ Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
- С 1997 года занимала различные дипломатические должности в Берне, Москве и Нью-Йорке.