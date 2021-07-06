Информацию о выходе из переговоров Хайди Грау СМИ предоставил близкий к переговорному процессу источник. Информацию о кадровых ротациях на своем фейсбуке анонсировал и участник ТКГ Сергей Гармаш.

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В ТКГ кадровые изменения "высокого уровня"

Источник СМИ рассказал: то, что Хайди Грау уходит – это уже факт. Впрочем, на грядущем заседании ТКГ 7 июля "о выходе Хайди Грау может быть пока официально не объявлено".

Почему специальная представительница уходит – пока информации нет. Как сообщил источник, преемника Грау уже определили. Впрочем, это не представитель США, которая также входит в состав ОБСЕ.

Обратите внимание! Пока нет официального подтверждения этой информации.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш написал, что "на заседании 7 июля ожидается объявление кадровой ротации "высокого уровня".

Что известно о Хайди Грау

Источник: Википедия