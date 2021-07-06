Інформацію про вихід з переговорів Гайді Ґрау ЗМІ надало близьке до переговорного процесу джерело. Інформацію про кадрові ротації на своєму фейсбуці анонсував і учасник ТКГ Сергій Гармаш.
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У ТКГ кадрові зміни "високого рівня"
Джерело ЗМІ розповіло: те, що Гайді Ґрау іде – це вже факт. Втім, на прийдешньому засіданні ТКГ 7 липня "про вихід Гайді Ґрау може бути поки що офіційно не оголошено".
Чому спеціальна представниця йде – наразі інформації немає. Як повідомило джерело, наступника Ґрау вже визначено. Втім, це не представниця США, яка також входить до складу в ОБСЄ.
Представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш написав, що "на засіданні 7 липня очікується оголошення кадрової ротації "високого рівня".
Що відомо про Гайді Ґрау
Джерело: Вікіпедія
- Це швейцарська дипломатка, яка із 2019 року обіймає посаду спеціального представника ОБСЄ в Україні та ТКГ.
- Ґрау з серпня 2015 року очолювала відділ безпеки людини Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.
- У 2012 році вона очолювала Цільову групу з головування в ОБСЄ Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.
- З 1997 року обіймала різні дипломатичні посади в Берні, Москві і Нью-Йорку.