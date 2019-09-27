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      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США

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      Разговор Зеленского и Трампа был не о том...
      Разговор Зеленского и Трампа был не о том... / РосСМИ

      Скандал, который начался в Соединенных Штатах после появления информации о давлении президента страны Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского, не был бы столь показателен, если бы оба участника пресловутого телефонного разговора не избегали самой важной темы, о которой они только и должны разговаривать.

      Эта тема – совместная борьба с российской угрозой. Эта тема – Владимир Путин.

      В телефонном разговоре, стенограмма которого после начала скандала стала достоянием гласности, Трамп и Зеленский говорят о чем и о ком угодно. Байден, Меркель, Макрон, Джулиани, даже роскошные апартаменты Trump Tower, в которых во время пребывания в Соединенных Штатах останавливался украинский "человек из народа". Только не Путин!

      Интеросно: Трамп готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

      При этом, заметим, разговор президентов изначально не должен был дойти до чужих ушей. По идее, его участники должны были бы говорить о том, что их волнует на самом деле. Они и говорят о том, что их волнует на самом деле. Представьте себе, что вы ничего не знаете о нападении России на Украину, о войне, об аннексии Крыма. И вы читаете стенограмму этого разговора. Вы поймете, что действительно является главной проблемой Украины? Коррупция? Отсутствие "новых людей" во власти? Реформы? Или все же война?

      К чести Зеленского, он все же вспоминает о санкциях – когда нужно поддержать Трампа в его критике европейцев. Но Зеленский, в отличие от Трампа, говорит о войне и с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. А Трамп критикует европейских коллег просто за недостаточную помощь Украине – так, будто Украина просто бедная отсталая страна, которой недостаточно помогают жадные соседи. А не жертва агрессии.

      И Трамп прав, когда говорит, что ему нечего скрывать, что в стенограмме телефонного разговора с Зеленским нет ничего особенного. Он и публично говорит украинскому президенту практически то же самое, что говорил ему по телефону. Во время долгожданной совместной встречи американский президент выражает надежду, что Зеленский и Путин вместе "решат свои проблемы". Но это не их проблемы, мистер президент! Это – нарушение международного права, первое такое в Европе со времен Ялтинской конференции, участником которой был президент Соединенных Штатов. Это – нарушение европейских границ, гарантированных Хельсинкским актом, подписанным президентом Соединенных Штатов. Это – нарушение гарантий Украины, обеспеченных подписанным президентом Соединенных Штатов Будапештским меморандумом.

      Именно поэтому то, что происходит между Россией и Украиной, это не проблема Зеленского и Путина, не проблема России и Украины, не проблема Европы. Это проблема миропорядка, гарантированного в том числе и усилиями Соединенных Штатов.

      Это проблема Америки.

      Автор: Виталий Портников

      К теме: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости США Зеленский в США Владимир Путин Публикации
      Источник: ГРАНИ.ру
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