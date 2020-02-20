Годовщина расстрелов на Майдане: 20 февраля в истории Революции Достоинства
20 февраля 2014 года на Майдане возобновились столкновения. Снайперы начали расстреливать безоружных митингующих. Обстрел проводили из гостиницы "Украина".
Министр внутренних дел Захарченко приказал выдать боевое оружие силовикам.
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Снайперы стреляли в активистов и медиков, они целились точно в сердце и сонную артерию. Пули пробивали металлические щиты участников Революции Достоинства.
В Мариинском парке орудовали внутренние войска и "титушки".
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