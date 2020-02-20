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      Годовщина расстрелов на Майдане: 20 февраля в истории Революции Достоинства

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      20 февраля 2014 года на Майдане возобновились столкновения. Снайперы начали расстреливать безоружных митингующих. Обстрел проводили из гостиницы "Украина".

      Министр внутренних дел Захарченко приказал выдать боевое оружие силовикам.

      Обратите внимание: Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?

      Снайперы стреляли в активистов и медиков, они целились точно в сердце и сонную артерию. Пули пробивали металлические щиты участников Революции Достоинства.

      В Мариинском парке орудовали внутренние войска и "титушки".

      Больше – смотрите в видео.

      Хроники Евромайдана: о ключевых событиях и основных поворотных моментах – читайте здесь

       

      Євромайдан
      Хронология событий Революции Достоинства

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Революция достоинства Небесная Сотня
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