Годовщина расстрелов на Майдане: 20 февраля в истории Революции Достоинства

20 февраля 2014 года на Майдане возобновились столкновения. Снайперы начали расстреливать безоружных митингующих. Обстрел проводили из гостиницы "Украина".

Министр внутренних дел Захарченко приказал выдать боевое оружие силовикам.

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Снайперы стреляли в активистов и медиков, они целились точно в сердце и сонную артерию. Пули пробивали металлические щиты участников Революции Достоинства.

В Мариинском парке орудовали внутренние войска и "титушки".

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Хронология событий Революции Достоинства