Точка неповернення: 20 лютого в історії Революції Гідності

20 лютого 2014 року на Майдані поновилися зіткнення. Снайпери почали розстрілювати беззбройних мітингувальників. Обстріл проводили з готелю "Україна".

Міністр внутрішніх справ Захарченко наказав видати бойову зброю силовикам.

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Снайпери стріляли в активістів і медиків, вони цілили точно в серце і сонну артерію. Кулі пробивали металеві щити учасників Революції Гідності.

В Маріїнському парку орудували внутрішні війська та "тітушки".

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Хроніки Євромайдану: про ключові події та основні поворотні моменти – читайте тут



Хронологія подій Революції Гідності