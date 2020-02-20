Точка неповернення: 20 лютого в історії Революції Гідності
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20 лютого 2014 року на Майдані поновилися зіткнення. Снайпери почали розстрілювати беззбройних мітингувальників. Обстріл проводили з готелю "Україна".
Міністр внутрішніх справ Захарченко наказав видати бойову зброю силовикам.
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Снайпери стріляли в активістів і медиків, вони цілили точно в серце і сонну артерію. Кулі пробивали металеві щити учасників Революції Гідності.
В Маріїнському парку орудували внутрішні війська та "тітушки".
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