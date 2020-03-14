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      "Точка невозврата": какую книгу написал доброволец

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      В Италии Дмитрий Вербич работал каскадером и хорошо зарабатывал. Когда ушел в "Правый сектор", то альпийские пейзажи изменились видами Песков, которые преобразованы войной в руины. В октябре 2014 года Дмитрий был в Донецком аэропорту. Добровольцу казалось, что оказался в игре "Сталкер", но вот только бои были настоящими.

      Дмитрий Вербич отвоевал год, прошел путь от стрелка до командира штурмовой роты, хотя не хотел этого. Затем отбыл ротацию в украинской добровольческой армии в 2017 году.

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      Доброволец рассказал, что по длине удерживаемой линии фронта и по численности личного состава войну на себе вытаскивали Вооруженные силы Украины. Однако феномен добровольцев – людей, которые сознательно, а не по приказу шли на передовую, – вдохновлял и подразделения ВСУ тоже. О характерах, которые увидел на войне, Дмитрий Вербич написал книгу, которую представит 8 апреля 2020 года.

      Это такая художественная книга о войне на основе реальных событий. Я старался не просто анализировать ситуации, а портреты – как меняется человек. Собственно, само название "Точка невозврата" говорит, о чем книга,
      – пояснил доброволец Дмитрий Вербич.

      Дмитрий хочет, чтобы люди помнили: война продолжается, она продолжает забирать жизни. Всем нужно набраться терпения и бороться дальше.

      "Россия будет бороться, чтобы Украина была ее сателлитом, была в ее сфере влияния. Если мы это не закончим, нашим детям, внукам придется воевать. Все равно это закончится кровопролитием", – заявил доброволец Дмитрий Вербич.


      Дмитрий Вербич / Фото скриншот с видео

      А еще Дмитрий Вербич очень хочет, чтобы в тылу упоминали о добровольцах и военных не только в конкретные дни, а всегда. Ведь если бы в 2014 году им не хватило мужества взять в руки оружие и остановить Россию на Донбассе, никто не знает, где проходила бы линия фронта.

      Почему День добровольца отмечают 14 марта

      14 марта отмечают День украинских добровольцев. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев "Самообороны Майдана" прибыли на полигон в Новые Петровцы, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты Украины на Донбассе.

      Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался в Днепропетровскую область и получил название "Днепр-2".

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      Решение о праздновании Дня украинского добровольца приняла Верховная Рада в 2017 году. В этот праздник чтят мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Добровольцы Вооруженные силы Украины
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