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      "Точка неповернення": яку книгу написав доброволець

      - Читать новость на русском

      В Італії Дмитро Вербич працював каскадером та добре заробляв. Коли пішов у "Правий сектор", то альпійські краєвиди змінилися видами Пісків, які перетворені війною на руїни. У жовтні 2014 року Дмитро був у Донецькому аеропорті. Добровольцю тоді здавалося, що опинився у грі "Сталкер", але от тільки бої були справжні.

      Дмитро Вербич відвоював рік, пройшов шлях від стрільця до командира штурмової роти, хоча не прагнув цього. Потім відбув ротацію в Українській добровольчій армії у 2017.

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      Доброволець розповів, що за довжиною утримуваної лінії фронту і за чисельністю особового складу війну на собі витягали Збройні сили України. Однак феномен добровольців – людей, які свідомо, а не за наказом ішли на передову, – надихав і підрозділи ЗСУ теж. Про характери, які побачив на війні, Дмитро Вербич написав книгу, яку презентує 8 квітня 2020 року.

      Це така художня книжка про війну на основі реальних подій. Я намагався не просто аналізувати ситуації, а портрети – як змінюється людина. Власне, сама назва "Точка неповернення" говорить, про що книжка,
      – пояснив доброволець Дмитро Вербич.

      Дмитро хоче, щоб люди пам’ятали: війна триває, вона продовжує забирати життя. Усім потрібно набратися терпіння та боротися далі.

      "Росія буде боротися, щоб Україна була її сателітом, була у її сфері впливу. Якщо ми це не закінчимо, нашим дітям, онукам доведеться воювати. Все одно це закінчиться кровопролиттям", – заявив доброволець Дмитро Вербич.


      Дмитро Вербич / Фото скріншот з відео

      А ще Дмитро Вербич дуже хоче, щоб у тилу згадували про добровольців і військових не тільки в конкретні дні, а завжди. Адже якби у 2014 році їм забракло мужності взяти до рук зброю і зупинити Росію на Донбасі, ніхто не знає, де зараз пролягала б лінія фронту.

      Чому День добровольця відзначають 14 березня

      14 березня відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон у Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України на Донбасі.

      Перший добровольчий батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву "Дніпро-2".

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      Рішення про відзначення Дня українського добровольця ухвалила Верховна Рада у 2017 році. У це свято вшановують мужність та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Добровольці Збройні сили України
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