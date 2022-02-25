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Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или беспилотников. Разрабатывали с 1986 года, приняли на вооружение армии США в 1996 году. Успешно использовали в Ираке.



Уничтожение российской техники / Фото из телеграм-канала Pravda Gerashchenko

Работа Javelin по российским оккупантам / Фото из телеграм-канала Pravda Gerashchenko

Напомним, что впервые ракетные комплексы Javelin поступили в Украину в апреле 2018 года. Тогда США в рамках помощи поставили 37 пусковых установок и 210 ракет в размере 47 миллионов долларов. Впоследствии в 2021 – 2022 годах Украина получила новые партии Javelin.