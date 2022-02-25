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Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або безпілотників. Розробляли з 1986 року, прийняли на озброєння армії США в 1996 році. Успішно використовували в Іраку.



Знищення російської техніки / Фото з телеграм-каналу Pravda Gerashchenko



Робота Javelin по російських окупантах / Фото з телеграм-каналу Pravda Gerashchenko

Зауважимо, що вперше ракетні комплекси Javelin надійшли в Україну у квітні 2018 року. Тоді США у межах допомоги поставили 37 пускових установок та 210 ракет на суму 47 мільйонів доларів. Згодом у 2021 – 2022 роках Україна отримувала нові партії Javelin.