В эту пятницу ветер будет иметь преимущественно южное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду в большинстве областей Центра, а также на Черниговщине, Сумщине, Одесской области и в Карпатах.

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Какой будет погода 23 февраля

На Закарпатье будет умеренный дождь, а в Карпатах ночью еще и ожидается мокрый снег. Во Львовской области и на Волыни днем местами возможны небольшие дожди. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

На Западе ночная температура составит +6...+4, а днем будет в среднем +9...+11. На Севере ночью столбики термометров будут показывать +5...+3, а днем потеплеет до +8...+10. Однако на Сумщине и Черниговщине будет немного прохладнее, а именно 0...+2 ночью и +4...+6 днем. На Востоке ночью похолодает до -1...-3, а днем потеплеет до +5...+7. В Центре ночью столбики термометров покажут +5...+3, а дневная температура составит +10...+12. На Юге ночью тоже будет +5...+3, а днем там потеплеет до +9...+11.

Прогноз погоды для Киевской области

В Киевской области не ожидается осадков, будет только переменная облачность. Ночная температура на Киевщине составит +1...+6. Днем в области потеплеет до +7...+12.

В Киеве ночью похолодает до +3...+5. Днем в столице столбики термометров будут показывать +8...+10.

Дневная температура в областных центрах

Киев – +8...+10

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4...+6

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +3...+5

Харьков – +5...+7



Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / Карта Укргидрометцентра