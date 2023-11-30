Украинцы уже почувствовали на себе холода и вьюги, впрочем, календарная зима только приходит. Хотя 1 декабря синоптики не обещают сильных морозов, не стоит забывать дома шапку и перчатки. И будьте осторожны, ведь на улицах скользко!

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Прогноз погоды в Украине на 1 декабря

Будет облачно, ожидаем небольшой снег и мокрый снег, переходящий в большинстве областей в дождь. Ночью и утром местами гололедица, днем на Левобережье умеренные дожди. В Карпатах и Закарпатье в течение суток сильные осадки. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 0...-5 градусов, на побережье морей и в Крыму 0...+5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, в центральных, восточных областях и Закарпатье +2...+7, в южной части +8...+13 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь тоже будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром местами гололедица, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3. В Киеве ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2.

Снеголавинное предупреждение

30 ноября – 1 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется и 1 декабря, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).



Снеголавинное предупреждение в Украине 1 декабря / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород +3...+5

Львов 0...+2

Ивано-Франковск +1...+3

Тернополь 0...+2

Черновцы +1...+3

Хмельницкий 0...+2

Луцк 0...-2

Ровно -1...+1

Житомир 0...+2

Винница +2...+4

Одесса +11...+13

Николаев +9...+11

Херсон +11...+13

Симферополь +12...+14

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +3...+5

Чернигов 0...+2

Сумы 0...+2

Полтава +2...+4

Днепр +6...+8

Запорожье +10...+12

Донецк +7...+9

Луганск +4...+6

Харьков +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / Укргидрометцентр

