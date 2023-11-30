Украинцы уже почувствовали на себе холода и вьюги, впрочем, календарная зима только приходит. Хотя 1 декабря синоптики не обещают сильных морозов, не стоит забывать дома шапку и перчатки. И будьте осторожны, ведь на улицах скользко!
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Прогноз погоды в Украине на 1 декабря
Будет облачно, ожидаем небольшой снег и мокрый снег, переходящий в большинстве областей в дождь. Ночью и утром местами гололедица, днем на Левобережье умеренные дожди. В Карпатах и Закарпатье в течение суток сильные осадки. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью 0...-5 градусов, на побережье морей и в Крыму 0...+5 градусов, днем от -2 до +3 градусов, в центральных, восточных областях и Закарпатье +2...+7, в южной части +8...+13 градусов.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь тоже будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром местами гололедица, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью 0...-5 градусов, днем от -2 до +3. В Киеве ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2.
Снеголавинное предупреждение
30 ноября – 1 декабря, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется и 1 декабря, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).
Снеголавинное предупреждение в Украине 1 декабря / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск +1...+3
- Тернополь 0...+2
- Черновцы +1...+3
- Хмельницкий 0...+2
- Луцк 0...-2
- Ровно -1...+1
- Житомир 0...+2
- Винница +2...+4
- Одесса +11...+13
- Николаев +9...+11
- Херсон +11...+13
- Симферополь +12...+14
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +3...+5
- Чернигов 0...+2
- Сумы 0...+2
- Полтава +2...+4
- Днепр +6...+8
- Запорожье +10...+12
- Донецк +7...+9
- Луганск +4...+6
- Харьков +4...+6
Прогноз погоды в Украине на 1 декабря / Укргидрометцентр