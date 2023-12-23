Зима в конце декабря напоминает о себе мокрым снегом, но холодно не будет. Поэтому надевайте шапки, перчатки и смело отправляйтесь на праздничные закупки – Рождество уже на пороге! И за праздничной суетой не забывайте, пожалуйста, о донатах на ВСУ и вкусностях для наших воинов!

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Какая будет погода в Украине 23 декабря

На Востоке и Юго-востоке страны дождь и мокрый снег, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. В последующие двое суток в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, 23 декабря в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15 – 20 метров в секунду.

На Востоке и Юго-востоке страны температура ночью и днем +1...+6 градусов тепла, на остальной территории температура в течение суток от -3 до +2 градусов. В последующие двое суток температура ночью от -5 до +1 градуса, днем 24 декабря около нуля, к Рождеству 25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, +4...+10 градусов.

Прогноз погоды на 23 декабря в Киеве и столичном регионе

Будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем от -3 до +2, в Киеве в течение суток около нуля.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях и снеголавинной опасности

23 декабря в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.



Опасные метеорологические явления в Украине 23 декабря / Укргидрометцентр

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами ожидается 22 – 24 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Не ходите на высокогорье!



Снеголавинная опасность в Украине 23 декабря / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород 0...+2

Львов -1...+1

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -1...+1

Черновцы -1...+1

Хмельницкий -1...+1

Луцк -1...+1

Ровно -1...+1

Житомир -1...+1

Винница -1...+1

Одесса 0...+2

Николаев 0...+2

Херсон +1...+3

Симферополь +4...+6

Кропивницкий -1...+1

Черкассы -1...+1

Чернигов -1...+1

Суммы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр +1...+3

Запорожье +2...+4

Донецк +2...+4

Луганск +3...+5

Харьков +2...+4



Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / Укргидрометцентр