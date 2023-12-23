Зима в конце декабря напоминает о себе мокрым снегом, но холодно не будет. Поэтому надевайте шапки, перчатки и смело отправляйтесь на праздничные закупки – Рождество уже на пороге! И за праздничной суетой не забывайте, пожалуйста, о донатах на ВСУ и вкусностях для наших воинов!
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Какая будет погода в Украине 23 декабря
На Востоке и Юго-востоке страны дождь и мокрый снег, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. В последующие двое суток в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь.
На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров в секунду, 23 декабря в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15 – 20 метров в секунду.
На Востоке и Юго-востоке страны температура ночью и днем +1...+6 градусов тепла, на остальной территории температура в течение суток от -3 до +2 градусов. В последующие двое суток температура ночью от -5 до +1 градуса, днем 24 декабря около нуля, к Рождеству 25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, +4...+10 градусов.
Прогноз погоды на 23 декабря в Киеве и столичном регионе
Будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области ночью и днем от -3 до +2, в Киеве в течение суток около нуля.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях и снеголавинной опасности
23 декабря в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Опасные метеорологические явления в Украине 23 декабря / Укргидрометцентр
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и вьюгами ожидается 22 – 24 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Не ходите на высокогорье!
Снеголавинная опасность в Украине 23 декабря / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львов -1...+1
- Ивано-Франковск -1...+1
- Тернополь -1...+1
- Черновцы -1...+1
- Хмельницкий -1...+1
- Луцк -1...+1
- Ровно -1...+1
- Житомир -1...+1
- Винница -1...+1
- Одесса 0...+2
- Николаев 0...+2
- Херсон +1...+3
- Симферополь +4...+6
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -1...+1
- Суммы -1...+1
- Полтава -1...+1
- Днепр +1...+3
- Запорожье +2...+4
- Донецк +2...+4
- Луганск +3...+5
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / Укргидрометцентр