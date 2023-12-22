Зима наприкінці грудня нагадує про себе мокрим снігом, утім, холодно не буде. Тому вдягайте шапки, рукавички і сміливо вирушайте на святкові закупи – Різдво вже на порозі! І за святковою метушнею не забувайте, будь ласка, про донати на ЗСУ та смаколики для наших воїнів!
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Якою буде погода в Україні 23 грудня
На Сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. У наступні дві доби в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом у дощ.
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду, 23 грудня у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15 – 20 метрів на секунду.
На сході та південному сході країни температура вночі та вдень +1...+6 градусів тепла, на решті території температура протягом доби від -3 до +2 градусів. У наступні дві доби температура вночі від -5 до +1 градуса, вдень 24 грудня близько нуля, на Різдво 25 грудня в Україні, крім сходу та північного сходу, +4...+10 градусів.
Прогноз погоди на 23 грудня в Києві та столичному регіоні
Буде хмарно, очікують невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі та вдень від -3 до +2, у Києві протягом доби близько нуля.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища та сніголавинну небезпеку
23 грудня у західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 грудня / Укргідрометцентр
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується 22 – 24 грудня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Не ходіть на високогір'я!
Сніголавинна небезпека в Україні 23 грудня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
Київ -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львів -1...+1
- Івано-Франківськ -1...+1
- Тернопіль -1...+1
- Чернівці -1...+1
- Хмельницький -1...+1
- Луцьк -1...+1
- Рівне -1...+1
- Житомир -1...+1
- Вінниця -1...+1
- Одеса 0...+2
- Миколаїв 0...+2
- Херсон +1...+3
- Сімферополь +4...+6
- Кропивницький -1...+1
- Черкаси -1...+1
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава -1...+1
- Дніпро +1...+3
- Запоріжжя +2...+4
- Донецьк +2...+4
- Луганськ +3...+5
- Харків +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / Укргідрометцентр