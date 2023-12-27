В среднем днем температура будет достигать 1 – 6 градусов тепла, ночью – от 2 тепла до 3 градусов мороза. Кроме того, синоптики прогнозируют на западе и юге Украины 4 – 9 градусов тепла.

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Какая погода в регионах Украины

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в восточных и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег,

– рассказали синоптики.

По их данным, ветер будет западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью на востоке страны местами порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В Киевской области температура будет облачной с прояснениями, без осадков. Там прогнозируют порывистый западный и северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду.

"Температура по области ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов тепла. В Киеве ночью около нуля, днем 2 – 4 градуса тепла", – рассказали синоптики.

Заметьте! В результате прохождения тало-дождевого паводка 27 – 30 декабря 2023 года на притоке Десны реки Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 сантиметров в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через дорогу местного значения. Речь идет о дороге в селе Большой Дырчин и Малый Дырчин в Черниговском районе Черниговской области. Синоптики предупредили о 1, то есть желтом уровне опасности.

Какая погода в городах Украины

Киев +2...+4

Ужгород +7...+9

Львов +8...+10

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +4...+6

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +3...+5

Винница +5...+7

Одесса +8...+10

Николаев +5...+7

Херсон +6...+8

Симферополь +7...+9

Кропивницкий +3...+5

Черкассы +3...+5

Чернигов +1...+3

Сумы +1...+3

Полтава +1...+3

Днепр +3...+5

Запорожье +4...+6

Донецк +1...+3

Луганск +1...+3

Харьков +1...+3



Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / Укргидрометцентр