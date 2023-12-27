В середньому вдень температура сягатиме 1 – 6 градусів тепла, вночі – від 2 тепла до 3 градусів морозу. Окрім того, синоптики прогнозують на заході та півдні України 4 – 9 градусів тепла.

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Яка погода в регіонах України

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг,
– розповіли синоптики.

За їхніми даними, вітер буде західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вночі на сході країни місцями пориви до 15 – 20 метрів з секунду.

У Київській області температура буде хмарною з проясненнями, без опадів. Там прогнозують поривчастий західний та північно-західний вітер до 7 – 12 метрів за секунду.

"Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градус тепла. У Києві вночі близько нуля, вдень 2 – 4 градуси тепла", – розповіли синоптики.

Яка погода в містах України

  • Київ +2...+4
  • Ужгород +7...+9
  • Львів +8...+10
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +6...+8
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +4...+6
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +3...+5
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +5...+7
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +7...+9
  • Кропивницький +3...+5
  • Черкаси +3...+5
  • Чернігів +1...+3
  • Суми +1...+3
  • Полтава +1...+3
  • Дніпро +3...+5
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк +1...+3
  • Луганськ +1...+3
  • Харків +1...+3

Погода в містах України
Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / Укргідрометцентр