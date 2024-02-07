В четверг ветер будет иметь преимущественно западное направление со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах и на Востоке ночью возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Читайте также Похолодание еще будет: когда ждать, и ударят ли сильные морозы

Какой будет погода 8 февраля

В четверг по всей территории Украины, кроме Юга, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На Западе ночью будут умеренные, а днем значительные осадки. В Карпатах тоже днем ожидаются значительные осадки. На северном Востоке на дорогах местами может быть гололедица.

По данным синоптиков, ночная температура на Юге составит +2...+7, а днем там потеплеет до +10...+15. На остальной территории Украины в течение суток в среднем ожидается +1...+6, кроме Севера. В северных областях столбики термометров будут показывать -2...+3, а на Сумщине похолодает до 0...-5.

Предупреждение от синоптиков

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в четверг. А именно в Карпатах и Закарпатье 8 февраля ожидаются значительный мокрый снег и дождь. Поэтому Укргидрометцентр объявил там І уровень опасности (желтый).

В Карпатах и Закарпатье объявили І уровень опасности из-за значительного мокрого снега и дождя
Синоптики объявили желтый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода на Киевщине

В Киевской области в четверг будет облачно с прояснениями, а также небольшой дождь с переходом в мокрый снег.

На Киевщине в течение суток ожидается -2...+3. В Киеве днем и ночью столбики термометров будут показывать 0...+2.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев – 0...+2
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – 0...-2
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +10...+12
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +4...+6

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / Карта Укргидрометцентра