У четвер вітер матиме переважно західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах та на Сході вночі можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Читайте також Похолодання ще буде: коли чекати, й чи вдарять сильні морози

Якою буде погода 8 лютого

У четвер по всій території України, крім Півдня, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Заході вночі будуть помірні, а вдень значні опади. У Карпатах теж вдень очікуються значні опади. На північному Сході на дорогах подекуди може бути ожеледиця.

За даними синоптиків, нічна температура на Півдні становитиме +2…+7, а вдень там потеплішає до +10…+15. На решті території України протягом доби у середньому очікується +1…+6, окрім Півночі. У північних областях стовпчики термометрів показуватимуть -2…+3, а на Сумщині похолодає до 0…-5.

Попередження від синоптиків

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у четвер. А саме у Карпатах та Закарпатті 8 лютого очікуються значний мокрий сніг та дощ. Через це Укргідрометцентр оголосив там І рівень небезпеки (жовтий).



Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода на Київщині

У Київській області у четвер буде хмарно з проясненнями, а також невеликий дощ з переходом у мокрий сніг.

На Київщині протягом доби очікується -2…+3. У Києві вдень і вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0…+2.

Денна температура в обласних центрах

Київ – 0…+2

Ужгород – +6…+8

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – +2…+4

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – 0…-2

Суми – -3…-1

Полтава – +2…+4

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6



Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / Карта Укргідрометцентру