У четвер вітер матиме переважно західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах та на Сході вночі можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Читайте також Похолодання ще буде: коли чекати, й чи вдарять сильні морози
Якою буде погода 8 лютого
У четвер по всій території України, крім Півдня, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Заході вночі будуть помірні, а вдень значні опади. У Карпатах теж вдень очікуються значні опади. На північному Сході на дорогах подекуди може бути ожеледиця.
За даними синоптиків, нічна температура на Півдні становитиме +2…+7, а вдень там потеплішає до +10…+15. На решті території України протягом доби у середньому очікується +1…+6, окрім Півночі. У північних областях стовпчики термометрів показуватимуть -2…+3, а на Сумщині похолодає до 0…-5.
Попередження від синоптиків
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у четвер. А саме у Карпатах та Закарпатті 8 лютого очікуються значний мокрий сніг та дощ. Через це Укргідрометцентр оголосив там І рівень небезпеки (жовтий).
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода на Київщині
У Київській області у четвер буде хмарно з проясненнями, а також невеликий дощ з переходом у мокрий сніг.
На Київщині протягом доби очікується -2…+3. У Києві вдень і вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0…+2.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – 0…+2
- Ужгород – +6…+8
- Львів – 0…+2
- Івано-Франківськ – +2…+4
- Тернопіль – +1…+3
- Чернівці – +3…+5
- Хмельницький – +2…+4
- Луцьк – 0…+2
- Рівне – 0…+2
- Житомир – 0…+2
- Вінниця – +2…+4
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +10…+12
- Херсон – +11…+13
- Сімферополь – +12…+14
- Кропивницький – +6…+8
- Черкаси – +5…+7
- Чернігів – 0…-2
- Суми – -3…-1
- Полтава – +2…+4
- Дніпро – +5…+7
- Запоріжжя – +10…+12
- Донецьк – +5…+7
- Луганськ – +4…+6
- Харків – +4…+6
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / Карта Укргідрометцентру