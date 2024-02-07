У четвер вітер матиме переважно західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах та на Сході вночі можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода 8 лютого

У четвер по всій території України, крім Півдня, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Заході вночі будуть помірні, а вдень значні опади. У Карпатах теж вдень очікуються значні опади. На північному Сході на дорогах подекуди може бути ожеледиця.

За даними синоптиків, нічна температура на Півдні становитиме +2…+7, а вдень там потеплішає до +10…+15. На решті території України протягом доби у середньому очікується +1…+6, окрім Півночі. У північних областях стовпчики термометрів показуватимуть -2…+3, а на Сумщині похолодає до 0…-5.

Попередження від синоптиків

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у четвер. А саме у Карпатах та Закарпатті 8 лютого очікуються значний мокрий сніг та дощ. Через це Укргідрометцентр оголосив там І рівень небезпеки (жовтий).

У Карпатах та Закарпатті оголосили І рівень небезпеки через значний мокрий сніг та дощ
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода на Київщині

У Київській області у четвер буде хмарно з проясненнями, а також невеликий дощ з переходом у мокрий сніг.

На Київщині протягом доби очікується -2…+3. У Києві вдень і вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0…+2.

Денна температура в обласних центрах

  • Київ – 0…+2
  • Ужгород – +6…+8
  • Львів – 0…+2
  • Івано-Франківськ – +2…+4
  • Тернопіль – +1…+3
  • Чернівці – +3…+5
  • Хмельницький – +2…+4
  • Луцьк – 0…+2
  • Рівне – 0…+2
  • Житомир – 0…+2
  • Вінниця – +2…+4
  • Одеса – +11…+13
  • Миколаїв – +10…+12
  • Херсон – +11…+13
  • Сімферополь – +12…+14
  • Кропивницький – +6…+8
  • Черкаси – +5…+7
  • Чернігів – 0…-2
  • Суми – -3…-1
  • Полтава – +2…+4
  • Дніпро – +5…+7
  • Запоріжжя – +10…+12
  • Донецьк – +5…+7
  • Луганськ – +4…+6
  • Харків – +4…+6

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / Карта Укргідрометцентру