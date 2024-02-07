Синоптики назвали дату похолодання. Уже відомо, чи буде посилення морозу найближчими днями, передає 24 Канал.
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В Україні знову похолодає
Вдень середи у західних та північних областях пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів. Пригріє до +12 градусів, на Півдні +16. На Сході, Сумщині й у Карпатах прохолодніше, зокрема, тільки 2 – 7 градусів тепла.
Також у наступні дві доби, окрім Півдня, в Україні часом мокрий сніг та дощ. У четвер на Півночі, Північному Сході та в більшості західних областей вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0 – 5 тепла. На решті території вночі 1 – 6 тепла, вдень 3 – 8 тепла. Тим часом на Півдні країни 10 – 15 градусів.
9 лютого в Україні, крім південної частини, Прикарпаття й Закарпаття, зниження температури на 3 – 5 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Орієнтовний прогноз погоди на 9 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
У наступні три доби вітер південно-західний з переходом на східний, 5 – 12 метрів на секунду. 7 лютого в Україні, крім Півдня та Південного Сходу, вночі 8 лютого місцями в західних, північних та східних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду. До речі, в середу на високогір'ї Карпат 25 – 30 метрів на секунду.
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Чи будуть ще сильні морози цієї зими
- Раніше Ігор Кібальчич писав, що в лютому найвищі температурні показники очікуються в західних, південних і центральних областях. Ближче до середини місяця не виключені 15 – 20 градусів в окремі дні.
- Прохолодніше на Сході, Півночі й Поліссі. Однак, за прогнозом синоптика, температура в середньому за місяць по Україні коливатиметься в межах 2 морозу – 4 градусів тепла, що приблизно на 2 – 5 градусів вище за кліматичну норму.
- "При цьому, наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів", – зазначив Кібальчич.