Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, коли й де може пригріти аж до 20 градусів тепла.
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Аномальне тепло вже цього тижня
Кібальчич писав, що цього тижня спостерігатиметься активне зональне перенесення повітряних мас і переважання поля зниженого тиску.
Завдяки інтенсивному надходженню теплого і вологого повітря середземноморського та атлантичного походження, температурне тло в нашій країні очікується аномально високим. У південних та західних областях не виключені добові рекорди максимальної температури, особливо у другій половині тижня,
– зазначив синоптик.
Цікаво, що практично щодня через атмосферні фронти й циклональну діяльність йтиме сніг, мокрий сніг і дощ.
До речі, за прогнозом Кібальчича, найтепліше буде в неділю. Так, 11 лютого в Україні переважно без опадів. Вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 9 – 14.
"На Прикарпатті, Одещині та у Криму місцями 15 – 20 градусів тепла", – спрогнозував Кібальчич.
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Чи будуть ще сильні морози в лютому
- Раніше Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз на місяць. Зокрема, розповів, коли чекати похолодання.
- "Наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів", – зазначив синоптик.
- Також писав, що в Україні найвища температура очікується в західних, південних та центральних областях. Ближче до середини лютого не виключені значення 15 – 20 градусів тепла в окремі дні.
- У східних, північних областях та на Поліссі трохи прохолодніше.
- Однак, температурне тло в середньому за місяць по Україні коливатиметься в межах 2 морозу – 4 градусів тепла. Це приблизно на 2 – 5 градусів вище за кліматичну норму.
- Цікаво, що сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно у західних, північних і східних регіонах. Переважна частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо у південній половині та Криму.
- До речі, у зв'язку з частими проходженнями циклонів та атмосферних фронтів, упродовж місяця можливі різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер в окремі дні, часом до 15 – 22 метрів на секунду.