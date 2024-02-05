Місцеві жителі публікують фото та відео засніженого Києва. Через негоду видимість на дорогах міста сильно впала, інформує 24 Канал.

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Київ засніжило

Попри те, що у столиці плюсова температура, все ж падає красивий лапатий сніг. За даними синоптиків, він продовжуватиме падати найближчі кілька годин.



У Києві падає лапатий сніг / Скриншот з відео

"Снігопад у столиці", – підписують свої відео кияни.

У столиці сніжить: дивіться відео

Попередньо, у Києві оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Користувачі соцмереж діляться відео засніженого Києва: дивіться відео

На опублікованих в соцмережах кадрах можна побачити наслідки негоди, зокрема, видимість на вулиці значно впала.



Столицю засніжило / Скришот з відео

В Укрогідрометцентрі повідомляли, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Відомо, що пориви вітру сягають до 22 метрів на секунду. Тож, будьте обачні та враховуйте це при пересуванні містом та паркуванні авто.

Київ накрив снігопад: дивіться відео

Прогноз погоди у Києві на завтра

Нині, 5 лютого, у Києві протягом першої половини дня небо було вкрите хмарами. Вечері синоптики прогнозують, що продовжуватиме падати мокрий сніг та дощ.

6 лютого в столиці погода буде похмурою. Синоптики зазначають, що буде хмарно, а також продовжуватиме падати мокрий сніг та дощ.