Местные жители публикуют фото и видео заснеженного Киева. Из-за непогоды видимость на дорогах города сильно упала, информирует 24 Канал.

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Киев заснежило

Несмотря на то, что в столице плюсовая температура, все же падает красивый лапатый снег. По данным синоптиков, он будет продолжать падать ближайшие несколько часов.



В Киеве падает лапатый снег / Скриншот из видео

"Снегопад в столице", – подписывают свои видео киевляне.

В столице снежит: смотрите видео

Предварительно, в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

Пользователи соцсетей делятся видео заснеженного Киева: смотрите видео

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть последствия непогоды, в частности, видимость на улице значительно упала.



Столицу заснежило / Скришот с видео

В Укрогидрометцентре сообщали, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Известно, что порывы ветра достигают до 22 метров в секунду. Поэтому, будьте осмотрительны и учитывайте это при передвижении по городу и парковке авто.

Киев накрыл снегопад: смотрите видео

Прогноз погоды в Киеве на завтра

Сегодня, 5 февраля, в Киеве в течение первой половины дня небо было покрыто облаками. Вечером синоптики прогнозируют, что будет продолжать падать мокрый снег и дождь.

6 февраля в столице погода будет пасмурной. Синоптики отмечают, что будет облачно, а также будет продолжать падать мокрый снег и дождь.