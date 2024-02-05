Йдеться про Піп Іван Чорногірський. Станом на ранок 5 лютого там хмарно, видимість обмежена.

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Карпати знову замело

У Карпатах тримається мороз. Втім, лише на кілька градусів нижче нуля. Станом на 10 ранку стовпчики термометрів сягали -4 градусів.

Вітер південний, південно-західний. Пориви 15 – 17 метрів на секунду.

Хуртовина. Перемети свіжого снігу місцями сягають до двох метрів,

– повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зверніть увагу Сильні морози ще будуть чи вже ні: синоптик дав чітку відповідь

Карпати засипало снігом / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Яка буде погода в наступні три доби