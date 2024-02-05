Речь идет о Поп Иван Черногорский. По состоянию на утро 5 февраля там облачно, видимость ограничена.

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Карпаты снова замело

В Карпатах держится мороз. Впрочем, лишь на несколько градусов ниже нуля. По состоянию на 10 утра столбики термометров достигали -4 градусов.

Ветер южный, юго-западный. Порывы 15 – 17 метров в секунду.

Метель. Переметы свежего снега местами достигают до двух метров,

– сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Обратите внимание Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ

Карпаты засыпало снегом / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Какая будет погода в следующие трое суток