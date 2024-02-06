Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, когда и где может пригреть до 20 градусов тепла.

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Аномальное тепло уже на этой неделе

Кибальчич писал, что на этой неделе будет наблюдаться активный зональный перенос воздушных масс и преобладание поля пониженного давления.

Благодаря интенсивному поступлению теплого и влажного воздуха средиземноморского и атлантического происхождения, температурный фон в нашей стране ожидается аномально высоким. В южных и западных областях не исключены суточные рекорды максимальной температуры, особенно во второй половине недели,

– отметил синоптик.

Интересно, что практически ежедневно из-за атмосферных фронтов и циклональной деятельности будет идти снег, мокрый снег и дождь.

Кстати, по прогнозу Кибальчича, теплее всего будет в воскресенье. Так, 11 февраля в Украине преимущественно без осадков. Ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 9 – 14.

"На Прикарпатье, Одесской области и в Крыму местами 15 – 20 градусов тепла", – спрогнозировал Кибальчич.

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