Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, когда и где может пригреть до 20 градусов тепла.
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Аномальное тепло уже на этой неделе
Кибальчич писал, что на этой неделе будет наблюдаться активный зональный перенос воздушных масс и преобладание поля пониженного давления.
Благодаря интенсивному поступлению теплого и влажного воздуха средиземноморского и атлантического происхождения, температурный фон в нашей стране ожидается аномально высоким. В южных и западных областях не исключены суточные рекорды максимальной температуры, особенно во второй половине недели,
– отметил синоптик.
Интересно, что практически ежедневно из-за атмосферных фронтов и циклональной деятельности будет идти снег, мокрый снег и дождь.
Кстати, по прогнозу Кибальчича, теплее всего будет в воскресенье. Так, 11 февраля в Украине преимущественно без осадков. Ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 9 – 14.
"На Прикарпатье, Одесской области и в Крыму местами 15 – 20 градусов тепла", – спрогнозировал Кибальчич.
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Будут ли еще сильные морозы в феврале
- Ранее Игорь Кибальчич обнародовал прогноз на месяц. В частности, рассказал, когда ждать похолодания.
- "В конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов", – отметил синоптик.
- Также писал, что в Украине самая высокая температура ожидается в западных, южных и центральных областях. Ближе к середине февраля не исключены значения 15 – 20 градусов тепла в отдельные дни.
- В восточных, северных областях и на Полесье немного прохладнее.
- Однако, температурный фон в среднем за месяц по Украине будет колебаться в пределах 2 мороза – 4 градусов тепла. Это примерно на 2 – 5 градусов выше климатической нормы.
- Интересно, что снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах. Большая часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно в южной половине и Крыму.