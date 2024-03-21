Погода в пятницу будет радовать теплом, поэтому можно немного отдохнуть и погулять. Проводите время с родными, друзьями, любимыми или волонтерским сообществом. И не забывайте носить шарфы и донатить на Силы обороны!
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Прогноз погоды в Украине на 22 марта
Ожидаем переменную облачность без осадков, только на крайнем западе страны и в Крыму местами небольшой дождь. В западных, Винницкой, Черкасской, местами Одесской и северных областях ночью и утром туман.
Ветер северо-восточный (в западных и северных областях юго-западный), 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью от +2 до -3, днем +7...+12 градусов, на высокогорье Карпат ночью -3...-8, днем +2...+7.
Прогноз погоды на 22 марта в Киеве и Киевской области
Переменная облачность, без осадков. По области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью от +2 до -3, днем +7...+12; в Киеве ночью 0...+2, днем около +10 градусов.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
22 марта ночью и утром в западных, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200 – 500 метров, І уровень опасности, желтый. Эти погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине
21 – 26 марта, в результате повышения и удержания высоких уровней воды:
- на Десне и ее притоке реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (І уровень опасности – желтый);
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).
21 – 26 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в городе Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий (І уровень опасности – желтый).
21 – 26 марта, в результате сбросов воды из Каневского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области (І уровень опасности – желтый).
Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +9...+11
- Львов +9...+11
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +9...+11
- Черновцы +0...+11
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +8...+10
- Ровно +9...+11
- Житомир +10...+12
- Винница +9...+11
- Одесса +9...+11
- Николаев +10...+12
- Херсон +9...+11
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +10...+12
- Черкассы +9...+11
- Чернигов +9...+11
- Сумы +8...+10
- Полтава +9...+11
- Днепр +8...+10
- Запорожье +8...+10
- Донецк +7...+9
- Луганск +8...+10
- Харьков +8...+10
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / Укргидрометцентр