Погода в пятницу будет радовать теплом, поэтому можно немного отдохнуть и погулять. Проводите время с родными, друзьями, любимыми или волонтерским сообществом. И не забывайте носить шарфы и донатить на Силы обороны!

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Прогноз погоды в Украине на 22 марта

Ожидаем переменную облачность без осадков, только на крайнем западе страны и в Крыму местами небольшой дождь. В западных, Винницкой, Черкасской, местами Одесской и северных областях ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный (в западных и северных областях юго-западный), 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -3, днем +7...+12 градусов, на высокогорье Карпат ночью -3...-8, днем +2...+7.

Прогноз погоды на 22 марта в Киеве и Киевской области

Переменная облачность, без осадков. По области ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -3, днем +7...+12; в Киеве ночью 0...+2, днем около +10 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

22 марта ночью и утром в западных, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200 – 500 метров, І уровень опасности, желтый. Эти погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

21 – 26 марта, в результате повышения и удержания высоких уровней воды:

на Десне и ее притоке реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (І уровень опасности – желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

21 – 26 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в городе Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий (І уровень опасности – желтый).

21 – 26 марта, в результате сбросов воды из Каневского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области (І уровень опасности – желтый).

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).



Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +9...+11

Львов +9...+11

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +9...+11

Черновцы +0...+11

Хмельницкий +9...+11

Луцк +8...+10

Ровно +9...+11

Житомир +10...+12

Винница +9...+11

Одесса +9...+11

Николаев +10...+12

Херсон +9...+11

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +10...+12

Черкассы +9...+11

Чернигов +9...+11

Сумы +8...+10

Полтава +9...+11

Днепр +8...+10

Запорожье +8...+10

Донецк +7...+9

Луганск +8...+10

Харьков +8...+10



Прогноз погоды в Украине на 22 марта / Укргидрометцентр