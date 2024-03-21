Погода у п'ятницю тішитиме теплом, тож можна трохи відпочити та погуляти. Проводьте час із рідними, друзями, коханими або волонтерською спільнотою. І не забувайте носити шарфи та донатити на Сили оборони!

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Прогноз погоди в Україні на 22 березня

Очікуємо мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни та в Криму місцями невеликий дощ. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями Одеській та північних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних та північних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12 градусів, на високогір'ї Карпат вночі -3...-8, вдень +2...+7.

Прогноз погоди на 22 березня у Києві та на Київщині

Мінлива хмарність, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12; у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

22 березня вночі та вранці у західних, Вінницькій та Черкаській областях туман, видимість 200 – 500 метрів, І рівень небезпечності, жовтий. Ці погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

21 – 26 березня, внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води:

на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки – жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

21 – 26 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на річці Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий).

21 – 26 березня, внаслідок скидів води з Канівського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області (І рівень небезпеки – жовтий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).



Попередження про небезпечні гідрологічні явища / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +9…+11

Ужгород +9...+11

Львів +9...+11

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +9...+11

Чернівці +0...+11

Хмельницький +9...+11

Луцьк +8...+10

Рівне +9...+11

Житомир +10...+12

Вінниця +9...+11

Одеса +9...+11

Миколаїв +10...+12

Херсон +9...+11

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +10...+12

Черкаси +9...+11

Чернігів +9...+11

Суми +8...+10

Полтава +9...+11

Дніпро +8...+10

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +7...+9

Луганськ +8...+10

Харків +8...+10



Прогноз погоди в Україні на 22 березня / Укргідрометцентр