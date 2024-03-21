Погода у п'ятницю тішитиме теплом, тож можна трохи відпочити та погуляти. Проводьте час із рідними, друзями, коханими або волонтерською спільнотою. І не забувайте носити шарфи та донатити на Сили оборони!
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Прогноз погоди в Україні на 22 березня
Очікуємо мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни та в Криму місцями невеликий дощ. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями Одеській та північних областях вночі та вранці туман.
Вітер північно-східний (у західних та північних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12 градусів, на високогір'ї Карпат вночі -3...-8, вдень +2...+7.
Прогноз погоди на 22 березня у Києві та на Київщині
Мінлива хмарність, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12; у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
22 березня вночі та вранці у західних, Вінницькій та Черкаській областях туман, видимість 200 – 500 метрів, І рівень небезпечності, жовтий. Ці погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні
21 – 26 березня, внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води:
- на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки – жовтий);
- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
21 – 26 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на річці Дніпро у місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий).
21 – 26 березня, внаслідок скидів води з Канівського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області (І рівень небезпеки – жовтий).
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).
Попередження про небезпечні гідрологічні явища / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +9…+11
- Ужгород +9...+11
- Львів +9...+11
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +9...+11
- Чернівці +0...+11
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +8...+10
- Рівне +9...+11
- Житомир +10...+12
- Вінниця +9...+11
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +10...+12
- Черкаси +9...+11
- Чернігів +9...+11
- Суми +8...+10
- Полтава +9...+11
- Дніпро +8...+10
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +8...+10
- Харків +8...+10
Прогноз погоди в Україні на 22 березня / Укргідрометцентр