За даними метеорологів, ввечері 20 березня і вночі та вранці 21 березня на території області та міста можна очікувати поширений туман з видимістю від 200 до 500 метрів. З 21 по 23 березня, також вночі та вранці, очікується ожеледиця на дорогах.

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На Львівщині оголосили I рівень небезпечності

На території Львівської області та міста Львова оголошено попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпечності.

За даними метеорологів, 20 березня ввечері та 21 березня вранці, на території області та міста можна очікувати густий туман з видимістю від 200 до 500 метрів.

З 21 по 23 березня, також вночі та вранці, очікується ожеледиця на дорогах, що може ускладнити умови руху транспортних засобів.



На Львівщині оголошено І рівень небезпеки / фото Львівський гідрометцентр

Коли очікувати весняного потепління в Україні