Суббота 9 декабря обещает быть пасмурной. Однако это не повод сидеть весь выходной дома! Серьезных морозов не будет, так что смело можно идти смотреть на елку, покупать подарки или волонтерить.

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Прогноз погоды в Украине на 9 декабря

По всей стране будет облачно, в юго-восточной части дождь и мокрый снег, гололедица, в северо-восточных областях снег, на остальной территории без осадков.

На большей части территории страны на дорогах кое-где гололедица; в западных и северных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью -2...-7 градусов мороза, в Карпатах до -10 градусов, днем от -4 до +1; в южной части ночью и днем 0...+5 градусов, в Крыму +4...+9 градусов.

Прогноз погоды на 9 декабря в Киеве и столичном регионе

Здесь тоже облачно, однако без осадков. На дорогах кое-где гололедица; по области ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью -2...-7 градусов, днем от -4 до +1, в Киеве ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В субботу 9 декабря в Харьковской области ожидают налипание мокрого снега, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях гололедица, на дорогах гололедица. Поэтому на Востоке Украины объявлен I уровень опасности, желтый.



Желтый уровень опасности 9 декабря 2023 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...-3

Ужгород 0...+2

Львов 0...-2

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -1...-3

Черновцы +1...+3

Хмельницкий 0...-2

Луцк -1...-3

Ровно -1...-3

Житомир 0...-2

Винница -1...-3

Одесса +2...+4

Николаев +2...+4

Херсон +2...+4

Симферополь +6...+8

Кропивницкий 0...-2

Черкассы -1...-3

Чернигов -2...-4

Сумы -2...-4

Полтава -1...-3

Днепр +0...+2

Запорожье +2...+4

Донецк -1...+1

Луганск -1...-3

Харьков 0...-2



Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / Укргидрометцентр