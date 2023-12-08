Субота 9 грудня обіцяє бути похмурою. Проте це не привід сидіти весь вихідний удома! Серйозних морозів не буде, тож сміливо можна іти дивитися на ялинку, купувати подарунки або волонтерити.

Дивіться також "Українська команда" передала захисникам перші 10 тисяч наборів для обігріву

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня

По всій країні буде хмарно, у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, ожеледь, у північно-східних областях сніг, на решті території без опадів.

На більшій частині території країни на дорогах подекуди ожеледиця; у західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі -2...-7 градусів морозу, в Карпатах до -10 градусів, удень від -4 градусів до +1; у південній частині вночі та вдень 0...+5 градусів, в Криму +4...+9 градусів.

Прогноз погоди на 9 грудня у Києві та столичному регіоні

Тут також хмарно, проте без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця; по області вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі -2...-7 градусів, удень від -4 до +1, у Києві вночі -3...-5 градусів, удень -1...-3 градуси.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У суботу 9 грудня в Харківській області очікують налипання мокрого снігу, в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Через це на Сході України оголошено І рівень небезпечності, жовтий.



Жовтий рівень небезпечності 9 грудня 2023 року / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...-3

Ужгород 0...+2

Львів 0...-2

Івано-Франківськ -1...+1

Тернопіль -1...-3

Чернівці +1...+3

Хмельницький 0...-2

Луцьк -1...-3

Рівне -1...-3

Житомир 0...-2

Вінниця -1...-3

Одеса +2...+4

Миколаїв +2...+4

Херсон +2...+4

Сімферополь +6...+8

Кропивницький 0...-2

Черкаси -1...-3

Чернігів -2...-4

Суми -2...-4

Полтава -1...-3

Дніпро +0...+2

Запоріжжя +2...+4

Донецьк -1...+1

Луганськ -1...-3

Харків 0...-2



Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / Укргідрометцентр